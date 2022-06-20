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Неожиданно: «Аэрофлот» перейдет с Boeing и Airbus не на SSJ New и МС-21, а на Ту-214?

Неожиданно: «Аэрофлот» перейдет с Boeing и Airbus не на SSJ New и МС-21, а на Ту-214?

Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает самолет Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1» заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

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