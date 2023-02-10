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Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела. У форварда «Нью-Джерси» 67 очков в 50 играх

Джек Хьюз может пропустить несколько недель из-за травмы верхней части тела. 21-летний форвард «Нью-Джерси» не сыграл в сегодняшнем матче с «Сиэтлом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

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