ВСУ ночью попытались атаковать белгородское село Муром дроном «Баба-Яга»

Украинские формирования в ночь на 1 июня попытались атаковать село Муром в Шебекинском округе Белгородской области с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Баба-Яга», сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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