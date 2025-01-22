Депутат рассказал о рисках ипотечного донорства

Ипотечное донорство может подпадать под уголовно наказуемые действия. В случае, если банк обнаружит факт умышленного введения его в заблуждение, это может квалифицироваться как мошенничество согласно статье 159 УК РФ.
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