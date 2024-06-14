В Китае подсчитали среднюю заработную плату выпускников учебных заведений

Выпускники колледжей Китая прошлого года получают среднемесячный доход на 1% выше, чем те, кто окончил колледж в предыдущем году, согласно данным отчета компании Mycos Research, сообщает 14 июня издание Yicai.
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