Первым владельцем Geely Monjaro EM-i стал профессиональный гонщик CYAN Racing / фотоколлаж «Китайских автомобилей» Первым владельцем гибридного кроссовера Geely Monjaro EM-i в Европе стал трёхкратный чемпион мира по кузовным гонкам Ян Эрлаше.
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