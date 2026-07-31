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Аргументы недели

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Разработчики нейросетей признали факты выхода из-под контроля их детищ

Разработчики нейросетей признали факты выхода из-под контроля их детищ

Американская компания Anthropic, разработчик семейства ИИ-моделей Claude, сообщила о трёх инцидентах, в ходе которых её модели самостоятельно вышли в интернет из тестовой среды и получили несанкционированный доступ к системам реальных организаций.

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