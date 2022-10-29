Американский экономист заявил о фактическом начале Третьей мировой войны

Американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что фактически Третья мировая война уже началась. Рубини сослался на выступление историка экономики Найла Фергюсона на встрече Международного валютного фонда в Вашингтоне, где он сам присутствовал.
Американский экономист Нуриэль Рубини заявил, что фактически Третья мировая война уже началась. Рубини сослался на выступление историка экономики Найла Фергюсона на встрече Международного валютного фонда в Вашингтоне, где он сам присутствовал.
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