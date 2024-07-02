Teyon, разработчики Robocop: Rogue City и Terminator: Resistance, приступили к созданию новой игры ...

Teyon, разработчики Robocop: Rogue City и Terminator: Resistance, приступили к созданию новой игрыПольская компания Teyon в последние годы привлекла к себе внимание благодаря созданию шутеров с участием героев боевиков 1980-х годов Robocop: Rogue City и Terminator: Resistance.