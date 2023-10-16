Вандалы разрушили "Белку на пне" в микрорайоне "Щ" Новосибирска

И месяца не простоял на улице Демакова арт-объект "Белка на пне". Его сломали неизвестные.Неизвестный сломал и вырвал с места арт-объект "Белка на пне", расположенный на улице Демакова в Советском районе.
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