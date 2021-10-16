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Во Владикавказе заявили об отсутствии пострадавших при бунте в колонии

Во Владикавказе заявили об отсутствии пострадавших при бунте в колонии

Пострадавших в результате беспорядков в исправительном учреждении во Владикавказе не было, заявил уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев 16 октября телекомпании «Осетия-Ирыстон».

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