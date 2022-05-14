Игонин за расширение РПЛ до 18 команд: «Это позволит развить футбол в регионах. Качество игры – уже другой вопрос»

Алексей Игонин поддержал расширение РПЛ с 16 до 18 команд. – Нужно ли расширять РПЛ? – Это зависит от задач, которые у всех разные.

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