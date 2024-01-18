Корейские и немецкие автомобили под особым прицелом у угонщиков

В России в особой «группе риска» по угонам корейские и немецкие автомобили. Согласно исследованию Группы Ренессанс страхование, особенный интерес злоумышленники проявляют к моделям Hyundai, Kia и Mercedes-Benz.
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