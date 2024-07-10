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Apple намерена продать на 10 % больше iPhone 16 до конца года, чем было продано iPhone 15 в...

Apple намерена продать на 10 % больше iPhone 16 до конца года, чем было продано iPhone 15 в...

Apple намерена продать на 10 % больше iPhone 16 до конца года, чем было продано iPhone 15 в прошлом годуКомпания Apple планирует реализовать не менее 90 млн iPhone 16-й серии до конца 2024 года — по задумке, спрос должны подстегнуть функции на базе искусственного интеллекта.

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