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«Демократия западного образца»: китайцы оценили попытку переворота в Южной Корее

«Демократия западного образца»: китайцы оценили попытку переворота в Южной Корее

Пользователи популярного китайского сайта Guancha прокомментировали новость о попытке государственного переворота в Южной Корее, где президент Юн Сок Ель попытался ввести военное положение, позднее отмененное парламентом.

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