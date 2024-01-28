«Это личный выбор каждого»: Дава не стал критиковать Киркорова за «голую» вечеринку

Артист впервые высказался о скандальном мероприятии ДАВИД МАНУКЯН ФОТО: СОЦСЕТИ Отголоски громкого скандала, разразившегося вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, прошедшей в декабре прошлого года, слышны до сих пор.
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