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«Это личный выбор каждого»: Дава не стал критиковать Киркорова за «голую» вечеринку

«Это личный выбор каждого»: Дава не стал критиковать Киркорова за «голую» вечеринку

Артист впервые высказался о скандальном мероприятии ДАВИД МАНУКЯН ФОТО: СОЦСЕТИ Отголоски громкого скандала, разразившегося вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, прошедшей в декабре прошлого года, слышны до сих пор.

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