Какое наступление?! Мы заигрались в пропаганду – обслуживающая Банковую Мосейчук

Украина не имеет ресурсов для наступления, а раскручивающая эту тему пропаганда заигралась. Об этом в эфире своего видеоблога заявила телеведущая Наталья Мосейчук, активно обслуживающая интересы Банковой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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