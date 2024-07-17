Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Какое наступление?! Мы заигрались в пропаганду – обслуживающая Банковую Мосейчук

Какое наступление?! Мы заигрались в пропаганду – обслуживающая Банковую Мосейчук

Украина не имеет ресурсов для наступления, а раскручивающая эту тему пропаганда заигралась. Об этом в эфире своего видеоблога заявила телеведущая Наталья Мосейчук, активно обслуживающая интересы Банковой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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