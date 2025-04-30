ОПГ на Кубани: сколько заработал правоохранитель на крышевании конвейера мигрантов

Правоохранитель попался на «крышевании» незаконной легализации мигрантов в Краснодарском крае Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю выявили и привлекли к ответственности 14 человек, причастных к деятельности преступной группы, которая занималась нелегальной легализацией иностранных граждан.