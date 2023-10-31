Марочко: украинские спецслужбы занялись «отказниками» в Купянске

Представители СБУ, а также подразделения нацполиции Украины «КОРД» прибыли в Купянск для проведения так называемой разъяснительной работы с солдатами ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.