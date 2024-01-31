Решайте свои проблемы сами: власти Краснодара открещиваются от подтопленных СНТ

Всего в этом округе 154 садоводческих товарищества, и в «мокрые» сезоны их территорию регулярно подтапливается.
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