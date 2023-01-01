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Тэтчер в советской квартире

Тэтчер в советской квартире

В марте 1987 года, когда в СССР началась разрядка и перестройка, колбаса в магазинах уже закончилась, а демократия еще только начиналась, в Москве с визитом побывала сама «Железная Леди» Маргарет Тэтчер.

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