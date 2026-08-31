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Нижегородская правда

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Почему бургеры и шаурма переживают непростые времена

Почему бургеры и шаурма переживают непростые времена

В первом полугодии 2026 года впервые за шесть лет количество точек фастфуда в России сократилось на 3%.

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