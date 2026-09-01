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Царьград

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Кардиолог назвала холестерин скрытым фактором риска для сердца

Кардиолог назвала холестерин скрытым фактором риска для сердца

Повышенный уровень холестерина может долго не проявляться, однако при отсутствии контроля он увеличивает риск тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.

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