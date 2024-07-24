Как вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита: пошаговая инструкция Татьяна СергееваПри оформлении кредита, особенно если сумма больше ста тысяч, банки часто предлагают заемщикам оформить страховой полис, что позволяет снизить процентную ставку по кредиту.