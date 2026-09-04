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Аргументы недели

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Российско-китайский энергетический форум стартует при участии Сечина и Новака

Российско-китайский энергетический форум стартует при участии Сечина и Новака

Во Владивостоке открывается Российско-китайский энергетический бизнес-форум. На церемонии открытия с докладами выступят глава «Роснефти» Игорь Сечин, вице-премьер Александр Новак и вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян.

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