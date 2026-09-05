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На ремонт поликлиники в одном из районов Алтайского края выделили более 40 млн рублей

На ремонт поликлиники в одном из районов Алтайского края выделили более 40 млн рублей

В Троицком районе ремонтируют районную поликлинику. Обновление масштабное, но строители не просто укладываются в сроки, а опережают график, сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в мессенджере MAX.

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