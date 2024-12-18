Женщинам дали советы для повышения фертильности

Чтобы увеличить шансы самостоятельно зачать, выносить и родить ребенка важно следить за физическим и ментальным здоровьем, в том числе минимизировать стресс, заявила главный врач и основатель центра персонального здоровья и репродукции «Генезис», акушер-гинеколог Анастасия Семененко.