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Женщинам дали советы для повышения фертильности

Женщинам дали советы для повышения фертильности

Чтобы увеличить шансы самостоятельно зачать, выносить и родить ребенка важно следить за физическим и ментальным здоровьем, в том числе минимизировать стресс, заявила главный врач и основатель центра персонального здоровья и репродукции «Генезис», акушер-гинеколог Анастасия Семененко.

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