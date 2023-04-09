БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 057 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Гельдыева
    Нужна организация, основа работы которой было бы выявление предателей и очень лояльных типа СМЕРЖОЧИСТИТЬ АППАРАТ:...
  • Elena Dmitrieva
    Райхельгауза кто крышует? Если после таких слов о сожжении людей в Одессе, эта мразь продолжает жить на свободе??? Чт...ОЧИСТИТЬ АППАРАТ:...
  • Владимир Скорняков
    Давно пора, а не лояльных осудить лет на 10.....ОЧИСТИТЬ АППАРАТ:...

Зеленский требует, чтобы укро-«Гром», который недавно наши сбили, все же долетел до Москвы

Зеленский требует, чтобы укро-«Гром», который недавно наши сбили, все же долетел до Москвы

Что стоит за молчанием Киева о неудачной ракетной атаке Александр Ситников На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: IMAGO//apaimages/TASS) В сводке Минобороны РФ (по состоянию на 30 марта) появилось любопытное сообщение: «В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета „Гром-2“, три реактивных снаряда системы залпового огня „HIMARS“, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх