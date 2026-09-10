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Царьград

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"Дом — работа — дом": Путин одобрил целевой набор мигрантов

"Дом — работа — дом": Путин одобрил целевой набор мигрантов

Президент назвал главным интересы местных жителей России. Президент России Владимир Путин на встрече с первым заместителем главы МВД руководителем Миграционной службы Андреем Кикотем заявил, что при регулировании трудовой миграции в приоритете остаются интересы россиян.

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