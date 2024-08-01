Осипов предложил назвать Кубок Надежды турниром имени Отара Кушанашвили

«Стас Минин предложил назвать этот турнир в честь человека, которого с нами не стало в начале года… отличная идея, как и его пост в поддержку наших победителей на фоне критических слов в адрес наших болельщиков из проф команд, в адрес самых искренних и лучших болельщиков нашего футбола! Так вот, храня в памяти каждого из тех, кого нет уже с нами… Хочу предложить назвать турнир Надежды именем человека, который с нами, который яркий и преданный наш фанат, который часть нашей лиги, которому сейчас тяжело, но который справится, я уверен! Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили! Участники, не посрамите имя Персоны года! Будьте такими же яркими, запоминающимися, любимыми, как он! Он будет за вами смотреть», – написал президент Winline Медиалиги.
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