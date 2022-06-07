"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны", - истина столь же старинная, сколь живая

Интересное получается кино. Интересное получается кино, когда пытаешься понять, какого дьявола огромная толпа учёного народа, деятелей культуры и общественников всякого толка (то есть достаточно невнятного, некомпетентного, не берущего на себя ни за что никакой ответственности и в целом бессмысленного стада, вся известность которых достигается шумом в социальных сетях по тому или иному поводу, а часто и без оного), поднимает голос с критикой российской военной операции на Украине, требуя её не начинать (машину времени они изобрели, что ли?), немедленно завершить, вести иначе, чем она ведётся или закончить не позднее (и далее каждый отдельно взятый идиот называет свой собственный срок).