Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Свежие комментарии

  • Надежда
    Не, какие 10 лет, нам морковку подвешивали еще при СССР, соблазняли жвачкой и сотней сортов колбасы... После развала ...Абхазия отказалас...
  • Владимир Иванов
    Так там ничего не осталось!В МО РФ показали ...
  • irina bugrova
    Совсем оборзели... Надо отлучить их от российской кормушки, пусть покрутятся самостоятельно. Бездельники.Абхазия отказалас...

Кто будет кормить инвалидов укрорейха?

Кто будет кормить инвалидов укрорейха?

Вчера вечером на АШ был опубликован чрезвычайно актуальный пост-вопрос: Будут ли налогоплательщики России кормить небратьев - инвалидов войны? Текст небольшой, поэтому его можно процитировать полностью: «Давно крутится в голове мысль.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Не дай Бог, если Россия будет платить им пособия и вкладывать в восстановление Украины.  Тогда мы взбунтуемся, факт. Терпение народа не вечно и сами живём не ах как богато, наши пенсионеры выживают на минимуме... Ну и так дальше..
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12 час.
Федор Родников
Боюсь что так и будет и пособия платить будет и пенсии и прочие ништяки,потому что они резко станут россиянами.😜
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12 час.
Виктор Гайдуков
Я думаю, что СВО, как и любая другая война, закончится Мирным Договором, в котором буде предусмотрена выплата контрибуции странами Запада. А вот выплата этой суммы контрибуции будет расписана на двадцать-тридцать лет вперёд определёнными траншами, с предусмотренными штрафами за допущенную просрочку. А иначе на как.
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11 час.

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