Кто будет кормить инвалидов укрорейха?

Надежда Кувыкина Не дай Бог, если Россия будет платить им пособия и вкладывать в восстановление Украины. Тогда мы взбунтуемся, факт. Терпение народа не вечно и сами живём не ах как богато, наши пенсионеры выживают на минимуме... Ну и так дальше..

Федор Родников Боюсь что так и будет и пособия платить будет и пенсии и прочие ништяки,потому что они резко станут россиянами.😜