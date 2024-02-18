Вчера вечером на АШ был опубликован чрезвычайно актуальный пост-вопрос: Будут ли налогоплательщики России кормить небратьев - инвалидов войны? Текст небольшой, поэтому его можно процитировать полностью: «Давно крутится в голове мысль.
Кто будет кормить инвалидов укрорейха?
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Не дай Бог, если Россия будет платить им пособия и вкладывать в восстановление Украины. Тогда мы взбунтуемся, факт. Терпение народа не вечно и сами живём не ах как богато, наши пенсионеры выживают на минимуме... Ну и так дальше..
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12 час.
Федор Родников
Боюсь что так и будет и пособия платить будет и пенсии и прочие ништяки,потому что они резко станут россиянами.😜
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12 час.
Виктор Гайдуков
Я думаю, что СВО, как и любая другая война, закончится Мирным Договором, в котором буде предусмотрена выплата контрибуции странами Запада. А вот выплата этой суммы контрибуции будет расписана на двадцать-тридцать лет вперёд определёнными траншами, с предусмотренными штрафами за допущенную просрочку. А иначе на как.
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11 час.
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