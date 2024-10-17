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Напарник Трампа Вэнс предложил вновь выдвинуть Байдена на пост президента

Напарник Трампа Вэнс предложил вновь выдвинуть Байдена на пост президента

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс в социальных сетях выступил с предложением к демократам о повторном выдвижении на пост главы Белого дома действующего лидера государства Джо Байдена вместо Камалы Харрис.

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