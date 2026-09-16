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ТАСС

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Глава "Знания" рассказал о популярности выставок о народах России на МФМ

Глава "Знания" рассказал о популярности выставок о народах России на МФМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Посвященная народам России выставка на Международном фестивале молодежи (МФМ) пользуется популярностью у участников, гости примеряют национальные костюмы и фотографируются на фоне пейзажей страны.

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