Глава "Знания" рассказал о популярности выставок о народах России на МФМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Посвященная народам России выставка на Международном фестивале молодежи (МФМ) пользуется популярностью у участников, гости примеряют национальные костюмы и фотографируются на фоне пейзажей страны.
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