Масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ» стартовал по всей России

Сегодня, 19 мая, стартовал масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ» по всей стране. Десятки регионов объединились, чтобы тысячи спортсменов смогли не просто принять участие в соревновании, а отправиться в путешествие по стране.
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