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Масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ» стартовал по всей России

Масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ» стартовал по всей России

Сегодня, 19 мая, стартовал масштабный полумарафон «ЗаБег. РФ» по всей стране. Десятки регионов объединились, чтобы тысячи спортсменов смогли не просто принять участие в соревновании, а отправиться в путешествие по стране.

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