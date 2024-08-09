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Названы лучшие экспортеры Сибири

Названы лучшие экспортеры Сибири

Сибирские компании сегодня экспортируют свою продукцию в более 100 стран мира.фото: vk.com--> Конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила победителей в Сибирском федеральном округе.

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