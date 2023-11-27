Возвращение учеников школы №52 Ижевска в родные стены перенесли на 2024 год

Ижевск. Удмуртия. Ученики школы №52 Ижевска вернутся в родные стены в начале января 2024 года. Как сообщила пресс-служба администрации города, муниципальные чиновники провели встречу с родительским активом и директором школы.
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