SUSANIN
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Возвращение учеников школы №52 Ижевска в родные стены перенесли на 2024 год

Возвращение учеников школы №52 Ижевска в родные стены перенесли на 2024 год

Ижевск. Удмуртия. Ученики школы №52 Ижевска вернутся в родные стены в начале января 2024 года. Как сообщила пресс-служба администрации города, муниципальные чиновники провели встречу с родительским активом и директором школы.

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