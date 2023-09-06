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В Армении пройдут совместные с США военные учения

В Армении пройдут совместные с США военные учения

Совместные учения Армении и США пройдут с 11 по 20 сентября. Об этом армянское министерство обороны на своем сайте в среду, 6 сентября.

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Вп
Валерий пономаренко
Вот тебе и Друзбя!
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16 час.
М
Малышок
Зачем возмущаться?! Может быть, армян всё устраивает. Для них ведь главное - цена вопроса. Нация такая специфическая...
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13 час.
Михаил Стомат
Армяне  народ  не   простой!😜
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