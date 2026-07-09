Названа цель пресеченной диверсии в Москве: какие планы были у СБУ

Одной из целей пресеченной в столице диверсии была дискредитация спецслужб России. Об этом в видео, опубликованном ФСБ России, рассказал директор краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
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