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Названа цель пресеченной диверсии в Москве: какие планы были у СБУ

Названа цель пресеченной диверсии в Москве: какие планы были у СБУ

Одной из целей пресеченной в столице диверсии была дискредитация спецслужб России. Об этом в видео, опубликованном ФСБ России, рассказал директор краснодарского Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

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