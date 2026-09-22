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Врачи спасли от опухоли в паху пациента, который боялся обращаться к медикам

Врачи спасли от опухоли в паху пациента, который боялся обращаться к медикам

Мужчина жил с образованием десять лет В Ростове-на-Дону врачи спасли 68-летнего мужчину с опухолью в паху.

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