Совершенно новый Geely Atlas L начали продавать в России. Цены – от 2,1 млн рублей

Российские дилеры и частные продавцы начали предлагать совершенно новый Geely Atlas L – тот самый, который во второй половине прошлого года представили в Китае, а продажи его в КНР и вовсе стартовали только в текущем году.
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