Натюрморт кисти сестры Николая II выставили на аукцион

Онлайн-аукцион Аrtinvestment.ru проводит очередные торги, на которые выставлен «Натюрморт с кексом» кисти великой княгини Ольги Александровны Романовой (1882–1960), дочери императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны и младшей сестры императора Николая II.
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