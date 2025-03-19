Культуромания
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Культуромания

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Натюрморт кисти сестры Николая II выставили на аукцион

Натюрморт кисти сестры Николая II выставили на аукцион

Онлайн-аукцион Аrtinvestment.ru проводит очередные торги, на которые выставлен «Натюрморт с кексом» кисти великой княгини Ольги Александровны Романовой (1882–1960), дочери императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны и младшей сестры императора Николая II.

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