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Джулия Робертс рассказала о настоящем финале фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале фильма «Красотка»

Джулия Робертс в интервью телепрограмме The Graham Norton Show рассказала, что знаменитый фильм «Красотка», который принес ей всемирную славу и стал одним из самых известных фильмов о любви, первоначально должен был закончиться совершенно иначе.

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