Джулия Робертс рассказала о настоящем финале фильма «Красотка»

Джулия Робертс в интервью телепрограмме The Graham Norton Show рассказала, что знаменитый фильм «Красотка», который принес ей всемирную славу и стал одним из самых известных фильмов о любви, первоначально должен был закончиться совершенно иначе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии