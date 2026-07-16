Опасный перепад температуры воды и воздуха при купании назвали в МЧС

Время на воде при резком температурном перепаде может быть опасно Если разница температур воды и воздуха слишком велико, купание может быть небезопасно для здоровья, сообщили РИА Новости в МЧС по Московской области.
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