Исследователи выявили связь между ключевыми нейронами и риском развития аутизма и шизофрении

Исследования ученых из Левенского центра исследований мозга и заболеваний, опубликованные в журнале Nature Communications, показали, что пирамидальные нейроны пятого слоя, играющие ключевую роль в обработке информации мозгом, значительно отличаются по составу синаптических белков.
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