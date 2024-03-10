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Капитуляция, которую отверг Путин. Вскрылись детали похабного мира

Капитуляция, которую отверг Путин. Вскрылись детали похабного мира

ИГОРЬ  ЛИСИН Наверняка каждый из нас помнит тревожные дни февраля-марта 2022 года, когда наши Вооружённые Силы, несмотря на продвижение, несли ощутимые потери, а достигнуть главной цели – свержения киевского режима – никак не удавалось.

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