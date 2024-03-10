Капитуляция, которую отверг Путин. Вскрылись детали похабного мира

ИГОРЬ ЛИСИН Наверняка каждый из нас помнит тревожные дни февраля-марта 2022 года, когда наши Вооружённые Силы, несмотря на продвижение, несли ощутимые потери, а достигнуть главной цели – свержения киевского режима – никак не удавалось.