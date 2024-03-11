Украина потребовала от Грузии остановить авиасообщение с Россией

Украинские власти выступают за прекращение авиасообщения между Грузией и Россией, возобновленного в 2023 году, и требуют освободить из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили для улучшения отношений между двумя странами.
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