Guild Wars 2: Назад в Орр [ММОрафон]

Воскресший Лазарь оказался человеческим богом войны и огня Бальтазаром! Что он задумал? Как нам от него избавиться? Как не уничтожить весь мир в попытке уничтожить всех драконов? И почему поиски ответов на эти вопросы снова привели нас в Орр? .