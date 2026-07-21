Guild Wars 2: Назад в Орр [ММОрафон]

Воскресший Лазарь оказался человеческим богом войны и огня Бальтазаром! Что он задумал? Как нам от него избавиться? Как не уничтожить весь мир в попытке уничтожить всех драконов? И почему поиски ответов на эти вопросы снова привели нас в Орр? .
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