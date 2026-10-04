В Подмосковье найден полюс холода с морозом до минус 6,6 градуса 4 октября

В Московском регионе температура упала до рекордного минимума нынешней осени.Минувшей ночью в Московском регионе воздух в поселке Черусти остыл до рекордных минус 6,6 градуса.
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