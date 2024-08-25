МИД России запросил объяснений по поводу ареста Дурова у Парижа: итоги

Посольство РФ в Париже потребовало от французских властей разъяснения о причинах задержания основателя Telegram Павла Дурова, но французские власти пока уклоняются от сотрудничества по данному вопросу, заявили РИА Новости в пресс-службе посольства.
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